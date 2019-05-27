Партия Зеленского получила нового главу: кто им стал

Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Об этом сам Разумков сообщил во время своей пресс-конференции.

От подчеркнул, что партия обязательно примет участие в парламентских выборах.

По его словам, он был избран председателем на очередном съезде партии.

Дмитрий Разумков был избран вместо Ивана Баканова, потому что последний получил должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины по квоте президента Зеленского.

"Партия готовится к парламентским выборам. Те изменения, на которые надеялось общество, пока еще не реализованы. Все понимают, что сегодня у президента пока мало механизмов для реализации тех задач, которые перед ним стоят", - сказал лидер пропрезидентской политсилы.

Как сообщал "Апостроф", 23 мая, в издании "Урядовый курьер" был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.