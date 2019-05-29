Тимошенко назвала рост зарплат, пенсий и снижение тарифов приоритетами нового премьера

В Украине 21 июля состоятся выборы, на которых люди смогут выбрать не только новый парламент, но и нового премьер-министра.

Об этом сказала Юлия Тимошенко в эфире Украинского радио.

"Люди выбрали нового президента, а теперь на парламентских - могут избрать нового премьера. Потому что во главе каждой партии, которая идет в Верховную Раду, стоит лидер, который, в случае победы и вхождения в коалицию, может возглавить Кабмин", - заметила лидер "Батькивщины".

По ее словам, избрание нового главы правительства зависит именно от украинцев, от того, как они проголосуют, а не от кулуарных договоренностей:

"Это важное полномочие людей - формировать правительство. Это будет их воля и решение ... Если люди проголосуют за нашу партию, - действительно, я как лидер могу претендовать на позицию премьер-министра", - отметила она.

Она рассказала о первых своих шагах в случае избрания ее главой правительства.

"Если народ позволит зайти в парламент и формировать правительство с новым президентом, мы начнем с пенсионных изменений. И поставим пенсию не меньше утвержденного среднего прожиточного уровня, мы изменим коэффициент начисления пенсии с 1 на 1.35, мы проведем индексацию и осовременивание", - отметила она.

Среди первых шагов ее в качестве возможного премьера будет и снижение тарифов.

"Это является нашей стратегической задачей и мы сможем это исправить, если победим на парламентских выборах", - подытожила Юлия Тимошенко.