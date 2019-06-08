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Гриценко рассказал о своих планах на участие в парламентских выборах

суббота, 08 июня 2019, 19:47
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Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко не против объединения с партией Михеила Саакашвили "Рух новых сил" (РНС) для совместного участия на досрочных парламентских выборах.

Об этом Гриценко сообщил в своем Facebook в субботу, 9 июня.

"Мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук). Многие из вас ... предлагают нам объединиться также с партией "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили", - отметил Гриценко.

Он также уточнил, что "Гражданская позиция" и "Рух новых сил" "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах".

"Уверен, что в РНС спустя короткое время могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. ... Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - добавил Гриценко.

Отметим, что съезд партии "Гражданская позиция" назначен на 10 июня.

Подробнее об Анатолии Гриценко, читайте в материале "Апострофа": Политический гик: известный психолог о президентской кампании Гриценко.

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