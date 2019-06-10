Журналисты рассказали о схеме продвижения кандидатов по мажоритарке в штабе Зе

Журналисты сообщили о доказательствах того, что представители "теневого штаба" команды президента Владимира Зеленского Киевской получают по 300 тысяч долларов за продвижение кандидата по мажоритарке.

Об этом пишет в своем материале издание Информатор

Журналисты рассказали, к кому надо обратиться, чтобы стать частью команды Зе в Киевской области. Дочь организатора "схемы" уже находится в списке партии "Слуга народа" и может пройти в парламент.

"К примеру, Ольга Коваль, номер 59 в списке. Ольга - лицевая сторона медали, с другой стороны находится ее отец - Владимир Коваль. Сам он, конечно, никуда не баллотируется, слишком много грязи в его прошлом ... Владимир Коваль возглавлял ГУ Киевской облгосадминистрации, но был уволен из-за скандала со взяткой в 25 тысяч долларов. Нашелся козел отпущения в виде подчиненного Коваля, которого уволили. Бывший председатель ОГА собирает деньги с желающих пропихнуть своего человека в парламент. Один из таких эпизодов передачи денег за приспособления кандидат на мажоритарный округ в Киевской области сняли на видео. Речь идет о 300 тысяч долларов наличными", - сообщает СМИ.

В издании считают, что выборами "схемы" в команде действующего президента на Киевщине прекращены не будут.

"Не сам Коваль с дочерью пристраивают, этим занимается целый клан. Но Коваль - ключевая фигура. Для Владимира Коваля и компании бизнес не закончится выборами. Напротив, конвейер заработает в полную силу только если удастся обмануть избирателей и продвинуть в Раду "новые лица"- пишет автор.