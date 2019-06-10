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Кто пройдет в Верховную Раду: опубликованы свежие рейтинги партий

понедельник, 10 июня 2019, 12:13
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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале июня, то в украинский парламент попали бы всего пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследование проводилось в период с 26 мая по 7 июня. По его результатам, шансы на попадание в парламент есть у "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса".

Так, за президентскую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

Еще 11,8% респондентов выразили желание проголосовать за политсилу "Оппозиционная платформа - За Жизнь", 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" ("Европейская солидарность" - ред), 7,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и 5,6% - за партию "Голос".

Среди партий, которые пока не преодолевают необходимый 5% барьер оказались "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 3,8% респондентов, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,9%, ВО "Свобода" - 1,9% и "Гражданская позиция" - 1,8%.

За другие восемь партий выразили желание проголосовать менее 1% избирателей.

В частности, за партию "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Наши" - 0,7%, "Видродження" - 0,6%, "Объединение "Самопомич"- 0,6%, "Украинская стратегия" - 0,5%, "Национальный корпус" - 0,4%.

За другие партии готовы проголосовать всего 3,6%.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, подробнее о результатах грядущих выборов читайте в материале "Апострофа": "Слуга народа" или Тимошенко: что ждет Зеленского на выборах в Раду.

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