На выборах в Раду лидирует "Слуга народа", партия Вакарчука укрепила позиции - опрос "Рейтинга"

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, в рейтинге лидирует партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто планирует голосовать и определился с выбором.

На данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа — За жизнь" (10,4%), "Европейская солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и "Голос" (6,4%).

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3%, "Радикальную партию" — 2,5%, партию "Гражданская позиция" — 2,4%, рейтинг других политических сил — менее 2%.

Согласно опросу Рейтинга, проведенного в начале июня, "Партию Слуга" народа были готовы поддержать 48,2%.

Также проходной барьер в 5% преодолевали "Оппозиционная платформа — За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батькивщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).