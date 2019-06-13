Не собираюсь молчать про "вату": известный телеведущий высказался о партии Зеленского и походе в Раду

Журналист Сергей Иванов заявил, что он не будет баллотироваться в Верховную Раду и рассказал, почему принял такое решение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Иванов подтвердил информацию о том, что ему предлагали баллотироваться по мажоритарному округу от партии "Слуга народа", однако он отказался.

В частности, по словам журналиста, против участия в выборах выступила его семья. Также Иванов пожаловался на то, что депутатская зарплата будет его единственным источником дохода, а выжить в Киеве за 30 тысяч гривен имея семью – очень сложно.

Кроме того, Иванов отметил, что ему приятнее заниматься журналистикой и публицистикой, чем идти во власть.

"Ну и последнее. В свете последних указов, назначений и заявлений представителей действующей власти я не уверен, что наши мировоззрения и восприятие законности совпадают настолько, чтобы мы смогли работать вместе. Несмотря на то, что в Зе-команде очень много патриотических, достойных людей, меня очень беспокоит ватный слой окружения президента, и я не собираюсь об этом молчать", – добавил журналист.

Напомним, больше о том, кто будет баллотироваться на выборах в парламент читайте в материале "Апострофа": Кто есть кто на досрочных выборах: самая подробная информация о списках и партиях.