План партии "Батькивщина" обеспечит результат за первые сто дней в парламенте - Тимошенко

Цель партии "Батькивщина" на предстоящих выборах - пройти в парламент, создать в нем "коалицию действий" и на базе Нового курса начать возрождать Украину, а результат украинцы почувствуют уже за первые 100 дней.

Об этом Юлия Тимошенко заявила после подачи в ЦИК документов для участия в парламентских выборах 21 июля, передает пресс-служба политсилы.

Председатель партии напомнила, что ее команда вместе со специалистами за несколько лет разработала четкую стратегию изменений - Новый курс, который был создан не в рамках президентской кампании.

"Перед государством открылась новая дорога, новый шанс и возможности. Самое главное сейчас - объединить новых сильных людей в политике с опытом,профессионализмом и пониманием, что делать", - убеждена политик.

По словам Юлии Тимошенко, команда "Батькивщины" имеет также план первоочередных действий "Результат за 100 дней", который определяет неотложные шаги, необходимые стране сразу после выборов.

"Наша команда готова к действиям. Мы будем сильной командой в парламенте. Вместе с президентом и новыми политическими силами мы будем возрождать наше государство. Верим, что Украина сможет подняться, украинцы смогут жить счастливо", - подытожила лидер партии.