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Премьеру Гройсману доверяет каждый пятый украинец - соцопрос "Рейтинга"

среда, 26 июня 2019, 16:30
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Уровень доверия украинцев премьер-министру Украины Владимиру Гройсману составляет 19-20%.

Об этом в комментарии журналистам сказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, ссылаясь на данные недавних социологических опросов, которые провела его команда, передает сайт политической силы "Украинская стратегия Гройсмана".

По словам социолога, уровень удовлетворенности действиями главы правительства также близок к 20%.

"Показатели удовлетворенности действиями - близки к 20%. Рейтинг доверия: 19-20% жителей страны в той или иной степени доверяют Владимиру Гройсману. Эти показатели выше чем у Петра Порошенко, например. Это позволяет говорить об определенном электоральном потенциале Гройсмана. По регионам - это скорее Центральная Украина, Западная Украина. Это люди, которые ориентируются и на новые лица, и новых политиков одновременно", - добавил Алексей Антипович.

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