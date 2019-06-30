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В Украине проходят первые местные выборы в ОТГ: кто голосует

воскресенье, 30 июня 2019, 13:39
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В воскресенье, 30 июня, проходят первые местные выборы в 66 объединенных территориальных общинах и дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 66 объединенных территориальных общинах (7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТО)", — написал Зубко.

В частности, такие выборы состоятся:

в Винницкой области — в 5 ОТО;

в Волынской области — в 1 ОТО;

в Житомирской области — в 2 ОТО;

в Запорожской области — в 4 ОТО;

в Ивано-Франковской области — в 1 ОТО;

в Киевской области — в 5 ОТО;

в Кировоградской области — в 1 ОТО;

в Луганской области — в 8 ОТО;

в Николаевской области — в 12 ОТО;

в Одесской области — в 4 ОТО;

в Полтавской области — в 1 ОТО;

в Ровенской области — в 3 ОТО;

в Сумской области — в 4 ОТО;

в Харьковской области — в 1 ОТО;

в Херсонской области — в 2 ОТО;

в Хмельницкой области — в 1 ОТО;

в Черкасской области — в 3 ОТО;

в Черновицкой области — в 2 ОТО;

в Черниговской области — в 6 ОТО.

"Также сегодня — дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТО. А именно: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях", — отметил Зубко.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховный суд принял решение по участию в выборах партии Саакашвили.

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