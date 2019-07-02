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В "Народном фронте" требуют расследовать двойное гражданство кандидатов в депутаты

вторник, 02 июля 2019, 14:12
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В одном из мажоритарных округов в парламент баллотируются сразу два человека с иностранным гражданством, один из них - от президентской партии, это является нарушением Конституции Украины и требует расследования со стороны правоохранителей.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с парламентской трибуны.

"Только что вернулся с 204-го избирательного округа, на котором зарегистрировано 14 кандидатов в народные депутаты от разных политических сил. Лица у них вроде и новые, но привычки - старые. Местные СМИ обнародовали информацию, что кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Анатолий Паланийчук имеет гражданство Румынии. Еще один кандидат на этом же округе - на этот раз от партии "Слуга народа" - Валерий Божик. Согласно документам, он с 2016 года является гражданином Румынии. Чьи интересы в случае возможного избрания будут защищать такие горе-кандидаты? Господин Божик является юристом с большим опытом, и прекрасно понимает возможные последствия второго гражданства", - заявил парламентарий.

Бурбак отметил, что в присяге гражданина Румынии есть слова: "Быть верным румынскому народу и защищать национальные права и интересы, уважать Конституцию и законы Румынии".

"Почему эти кандидаты в депутаты нарушают законы и Конституцию Украины? По Конституции Украины у нас существует единое гражданство - украинское. Поэтому я убежден, что государственные служащие, народные депутаты, судьи должны иметь только одно гражданство - украинское. Все остальное является нарушением законодательства", - отметил народный депутат.

Председатель фракции также обратился в милицию и Центризбирком с просьбой провести расследование двойного гражданства кандидатов в народные депутаты.

"Обращаюсь в Службу безопасности Украины, Нацполицию с просьбой проверить опубликованную информацию. Также обращаюсь к Центральной избирательной комиссии с просьбой дать правовую оценку обнародованной мной информации. Думаю, что партийное членство кандидата от "Слуги народа" не помешает СБУ провести объективное расследование данного факта. Обращаюсь также к президенту Владимира Зеленского: вас вводят в заблуждение. Все видят среди "новых лиц" волков в овечьих шкурах. Но еще есть время на исправление ошибок", - подытожил Бурбак.

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