В Верховную Раду проходят шесть партий - опрос Active Group

Результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group" 28-30 июня указывают, что проходной барьер могут преодолеть шесть партий - кроме "Слуги народа", это "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционный блок".

Об этом говорится на сайте "Active Group".

По данным социологов, если выборы проходили бы в следующее воскресенье, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 36,5% опрошенных (42,1% среди тех, кто определился). Второе, третье и четвертое места с разницей занимают "Оппозиционная платформа - За жизнь" с результатом 8,3% (9,6% от определившихся), "Европейская солидарность" с результатом 8,1% (9,3%) и ВО "Батькивщина" 6,9% (8%). Партия "Голос" получила 6,7% голосов (7,8%). Существенный рост рейтинга демонстрирует "Оппозиционный блок", который готовы поддержать 4,6% опрошенных, или 5,3% среди тех, кто определился.

"Радикальная партия О.Ляшко" имеет поддержку 3,3% (3,8), "Гражданская позиция" - 3% (3,5%), "Сила и честь" - 2,5% (2,9%), "Украинская стратегия Владимира Гройсмана" - 1,9% (2,2%).

Другие партии ("Патриот", ПО "Факел", "Независимость", "Объединение Самопомощь", "Партия зеленых Украины", "Партия Шария", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "Сила людей", "Сила права", "Социальная справедливость", "Аграрная партия Украины", ВО "Свобода") получают менее 2%.

Стоит заметить, что ВО "Свобода" получив результат в общеукраинском масштабе, в западных областях Украины имеет более 5%, что является статистически значимым. Еще 10,4% опрошенных не смогли определиться с выбором, а 2,9% отказываются от участия в выборах.

Лидерами антирейтинга традиционно остается партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", за которую не проголосуют 42,2% респондентов. Второе место по антирейтингу удерживает "Оппозиционная платформа - За жизнь", антирейтинг которой вырос за неделю с 22,1% до 27,4%. Далее практически с одинаковым результатом антипатии идут "Оппозиционный блок" (23,6%) и "Радикальная партия О.Ляшко" (23,4%), ВО "Батькивщина" (21,3%). Далее в списке антирейтинга идут ВО "Свобода" (15,4%), "Украинская стратегия Гройсмана" (11,7%), "Слуга народа" (10,0%), "Голос" (8,8%), "Гражданская позиция" (7,0%), "Самопомощь" (6,8%), "Сила и честь" (6,7%). Другие партии из избирательного списка называли 7,1% опрошенных.

Исследование проходило с 27 по 30 июня 2019 года. Всего опрошено 2896 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,7%.