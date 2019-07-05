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Результат выборов могут обжаловать, если ЦИК не проведет жеребьевку для бюллетеня заново - эксперт

пятница, 05 июля 2019, 14:52
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Ситуация с "Рухом новых сил" создала правовой прецедент, поэтому чтобы обезопаситься от обжалований и претензий, ЦИК нужно было повторную жеребьевку провести сразу.

Об этом пишет у себя на странице политолог Владислав Дзивидзинський

"Если после ручного ввода Центральной избирательной комиссией в избирательный бюллетень партии "Рух Новых сил" не провести повторную жеребьевку, то вполне вероятно участники избирательного процесса, которые не набрали достаточного количества голосов, будут оспаривать результаты выборов под предлогом нарушения процедуры нумерации партий в бюллетене" - отмечает эксперт.

"Своим решением предоставить номер одной из политических партий ЦИК создала почву для сомнений в легитимности избирательного процесса. На самом деле, особых препятствий для быстрого проведения повторной жеребьевки нет. Тем более, что руководители полиграфического комбината "Украина" заявили, что мощностей для быстрой печати у них достаточно", - пишет политолог.

Дзивидзинський подчеркивает: в интересах всех, чтобы повторная жеребьевка прошла быстрее и печать бюллетеней с новой нумерацией уже была начата. Поскольку именно обжалования и затяжные судебные разбирательства со стороны ЦИК займут то же время, которое было бы затрачено на печать бюллетеней.

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