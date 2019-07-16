Голос не проходит в Раду: полиция нашла "обидчика" Вакарчука в партии Порошенко

Депутат сельсовета из Львовской области занимался массовой смс-рассылкой сообщений о том, что партия "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду на досрочных выборах.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее смс-рассылку с альфа-именем "Peremoga", является одним из депутатов сельсоветов Львовской области. В виде физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тысяч в течение месяца", – заявил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По данным полиции, в сообщениях отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации относительно оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию "Европейская солидарность".

"Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине", - рассказал Демидюк.

Полиция сообщает, что открыла уголовное производство по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Подробнее о выборах в парламент читайте в материале "Апострофа": "Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками".