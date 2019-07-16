RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

22:19
ГПУ вызвала Портнова на допрос по убийствам на Майдане, тот ответил
21:55
У Тимошенко обвинили Порошенко в подготовке фальсификаций
21:48
Покушение "украинцев" на топ-чиновника Италии оказалось фейком: ему припомнили Путина
21:31
Не лучше Гитлера: КСУ вынес суровый вердикт коммунизму
21:26
Еврокомиссию возглавила политик, выступающий против дружбы ЕС с Путиным
21:06
В Херсоне кандидаты в нардепы устроят "президентские" дебаты: дата и время
21:00
Кто пройдет в новую Раду: эксперт рассказал о жаркой битве "лузеров"
20:59
Зеленский провел переговоры с Меркель: о чем говорили
20:39
Это вам не шоу Скабеевой: что Украина и Россия заявили на совбезе ООН по языковому закону
20:31
Голос не проходит в Раду: полиция нашла "обидчика" Вакарчука в партии Порошенко
20:25
Тимошенко пообещала защитить людей и помочь новой сделать не сделать ошибки
19:59
Россия приготовила Украине ловушку с моряками: Климкин озвучил детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Голос не проходит в Раду: полиция нашла "обидчика" Вакарчука в партии Порошенко

вторник, 16 июля 2019, 20:31
переглянути новину українською

Депутат сельсовета из Львовской области занимался массовой смс-рассылкой сообщений о том, что партия "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду на досрочных выборах.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее смс-рассылку с альфа-именем "Peremoga", является одним из депутатов сельсоветов Львовской области. В виде физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тысяч в течение месяца", – заявил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

По данным полиции, в сообщениях отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации относительно оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию "Европейская солидарность".

"Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине", - рассказал Демидюк.

Полиция сообщает, что открыла уголовное производство по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Подробнее о выборах в парламент читайте в материале "Апострофа": "Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Санта Барбара" на выборах в Верховную Раду: как "темные лошадки" борются с "хромыми утками"

Рыбалка, Москаль и Савченко: кто баллотируется в прифронтовых округах

Результаты парламентских выборов станут неприятным сюрпризом для "Слуги народа" - гендиректор КИУ

Скандал, как инструмент предвыборной гонки

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: