Как бойцы ВСУ голосовали на выборах в Раду: видео с Донбасса

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находятся на передовых позициях на Донбассе, приезжают на избирательные участки и голосуют в несколько смен, чтобы не оставлять линию фронта без прикрытия.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

В частности, на Facebook странице штаба ООС было опубликовано два видеорепортажа, в которых запечатлен процесс голосования военнослужащих на Приазовье и в Луганской области.

Как отмечается, для подвоза военнослужащих с позиций до избирательных участков организован транспорт.

"Свободное волеизъявление граждан продолжается. Воины ООС имеют достаточно времени и транспорт, чтобы добраться с передовой на избирательные участки", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", еще до начала голосования на одном из участковых избирательных комиссий Донецкой области волеизъявление завершилось, так и не начавшись.