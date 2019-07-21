Канапе с салом и "терки" со СМИ: что происходит в штабе Порошенко, фото

В избирательном штабе партии "Европейская солидарность" между журналистами телеканала NewsOne и пресс-службой политической силы произошел "конфликт".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Как отмечается, на входе в штаб оператор телеканала сказал: "Мы такие желанные гости, что ищите нас в конце списка".

"Мы всем рады", – ответили ему в пресс-службе.

Оператор NewsOne решил продолжить дискуссию и добавил: "Ну, у нас к счастью свободная страна".

"Пока что свободная", – ответил ему собеседник из пресс-службы.

В самом штабе, как сообщается, для гостей накрыт фуршет. Кормят сэндвичами, салатами "Цезарь", вегетарианскими с нутом и киноа, хумусом, печеньем и фруктами. Также в наличии – бутерброды с салом и овощами.

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Напомним, обо всех подробностях внеочередных выборах в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования.