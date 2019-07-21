RU  UA  EN

воскресенье, 21 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

21 июля

18:38
Канапе с салом и "терки" со СМИ: что происходит в штабе Порошенко, фото
18:32
Учись, Бабченко: сеть взорвало видео со "смертельным" припадком на выборах в Киеве
18:05
Вакарчук озвучил планы "Голоса" в случае непопадания в Раду
18:00
"Динамо" опозорилось в матче с дебютантом чемпионата Украины
17:56
Жара отступает: синоптик предупредила о погодных проделках
17:36
Что ты врешь, Иуда: Медведчуку жестко ответили в сети на выпад против Украины
17:33
Как украинцы голосуют на выборах в Раду на Донбассе: фото и видео
17:30
В "Реале" приняли громкое решение по суперзвезде мирового футбола
17:04
Авто влетело в остановку с людьми на трассе Киев-Чоп: подробности и фото
16:58
Обыски в "АрселорМиттал": СБУ обвинили в "убытках" на 150 млн долларов
16:58
СМИ заявили о смерти президента Туркменистана: подробности и причина
16:53
Супергол Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Ювентусом" в Кубке чемпионов: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Канапе с салом и "терки" со СМИ: что происходит в штабе Порошенко, фото

воскресенье, 21 июля 2019, 18:38
переглянути новину українською

В избирательном штабе партии "Европейская солидарность" между журналистами телеканала NewsOne и пресс-службой политической силы произошел "конфликт".

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Как отмечается, на входе в штаб оператор телеканала сказал: "Мы такие желанные гости, что ищите нас в конце списка".

"Мы всем рады", – ответили ему в пресс-службе.

Оператор NewsOne решил продолжить дискуссию и добавил: "Ну, у нас к счастью свободная страна".

"Пока что свободная", – ответил ему собеседник из пресс-службы.

В самом штабе, как сообщается, для гостей накрыт фуршет. Кормят сэндвичами, салатами "Цезарь", вегетарианскими с нутом и киноа, хумусом, печеньем и фруктами. Также в наличии – бутерброды с салом и овощами.

Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1
Дмитрий Малышко
1 / 1

Напомним, обо всех подробностях внеочередных выборах в Верховную Раду читайте в материале "Апострофа": Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования

Выборы в Раду 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Атака клонов: кто есть кто на самых "горячих" мажоритарных округах

Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: