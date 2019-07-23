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Кто и сколько мест получит в Раде: инфографика

вторник, 23 июля 2019, 10:47
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По результатам подсчета 93,1% бюллетеней партия "Слуга народа" получит 124 места в новоизбранной Верховной Раде.

Соответствующую инфографику опубликовала "Лига".

Среди партий, прошедших 5%-ный барьер, места в Раде могут распределиться следующим образом:

"Слуга народа" – 124;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – 37;

"Европейская Солидарность" – 23;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 23;

"Голос" – 17.

По данным на 10:30 утра 22 июля партия "Слуга народа" набрала 44.20%, ""Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11.40%, "Европейская Солидарность" - 8.80%, "Батькивщина" - 7.40%, "Голос" - 6.50%.

Напомним, ЦИК должна установить результаты выборов до 5 августа 2019 года включительно.

Как сообщал "Апостроф", СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра.

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