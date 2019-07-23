На 106-м округе зафиксированы массовые нарушения и фальсификации - блогер

На 106-м округе в Северодонецке Луганской области зафиксированы массовые нарушения и фальсификация.

Об этом заявил блогер Олег Мельничук на своей странице в Facebook, передает "Гордон".

"Наблюдатели на выборах и очевидцы заявляют о массовых фальсификациях на 106-м округе, предположительно, кандидатом Чернышом Валерием. После подсчета на многих участках были переписаны протоколы. Некоторые факты нарушений даже были засняты на видео. В частности, на одном из роликов видно, как члены комиссии, выйдя из участка, сорвали пломбы на коробках с бюллетенями и распаковали пакеты. На другом видео члены комиссии посреди улицы достают из пакета паспорта и незаконно вкидывают в избирательную урну бюллетени", – написал Мельничук.

Он опубликовал в соцсети видео нарушений.

На 106-м округе было подсчитано 100% протоколов, победителем, согласно данным в электронной системе Центризбиркома, стал кандидат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов (21,49%), ему уступил самовыдвиженец Юрий Фурман (19,37%). Валерий Черныш, о котором пишет Мельничук, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и занял третье место (18,17%).