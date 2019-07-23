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На 207-м округе выборы на грани срыва - СМИ

вторник, 23 июля 2019, 19:47
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Ситуация с подсчетом голосов на 207-м округе в Черниговской области накаляется. По данным ЦИК, уже обработано более 91,23% протоколов. Лидирует самовыдвиженец Игорь Рыбаков. На втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Максим Зуев.

Некоторые партии, которые представлены в окружной комиссии, инициировали замену своих членов, что привело к затягиванию подсчета результатов. При этом никто не объясняет причины замены своих представителей.

Политические эксперты предполагают, что это связано с тем, что команда Максима Зуева пытается сократить разрыв путем препятствования работе комиссии по подсчету голосов.

В состав ОИК пытаются "завести" Ольгу Мозговую. Таким образом, Максим Зуев, который занимает второе место по результатам подсчета 90% бюллетеней, хочет помешать объявлению Игоря Рыбакова победителем выборов на 207-м округе.

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