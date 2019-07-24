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Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду

среда, 24 июля 2019, 11:10
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Глава студии "Мамахохотала" Роман Грищук, который прошел в Верховную Раду, победив на выборах по 220 округу (Киев), заявил, что планирует заниматься в парламенте вопросами образования.

Об этом он сообщил в интервью "Громадське".

"Это логически вытекает из того округа, по которому я иду. Это наиболее студенческий округ Украины, там где проживают 40 тысяч студентов. Это КПИ, НАУ, Медицинский… Относительно законопроектов и над чем я хочу работать. Я хочу работать в комитете образования, давайте более широко, не вникая в конкретику, над повышением качества высшего образования", - заявил победивший на округе кандидат.

В то же время пользователи соцсетей отметили "образовательный" аспект его медиа-продуктов, а также поделились своим видением реформ, которые будет продвигать в сфере Грищук.

Ранее "Апостроф" публиковал самые интересные факты относительно нового состава украинского парламента.

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