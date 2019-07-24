RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

24 июля

16:37
Будучность - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
16:34
Украли все вещи: украинского музыканта ограбили на отдыхе в Италии
16:31
В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой: первые подробности
16:31
Курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган: опубликованы видео
16:22
Похоронили рядом с Окуевой и Мунаевым: появились фото прощания в Днепре с бойцом ВСУ
16:07
Журналисты сообщили о массовых нарушениях и фальсификации голосов в ОИК 210 округа
15:56
В Днепре бьют тревогу из-за пропажи бойца ВСУ с позывным "Хосе": опубликовано фото
15:52
​Убийство Гандзюк: ГПУ приняла скандальное решение по главным фигурантам
15:27
Появилось громкое заявление о судьбе пленных украинских моряков
15:24
Где смотреть онлайн Будучность - Заря: расписание трансляций
15:12
​Порошенко снова пришел на допрос в ГБР: все подробности дела
15:12
Зеленскому поступило предложение по самому мощному в стране боевому кораблю: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Журналисты сообщили о массовых нарушениях и фальсификации голосов в ОИК 210 округа

среда, 24 июля 2019, 16:07
переглянути новину українською

На 210 округе Черниговщины происходят массовые нарушения – по информации журналистов, кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, поступил в ОИК "настоящий апокалипсис".

Об этом пишет издание Чеline.

Сообщается, что победу здесь получил самовыдвиженец Борис Приходько. При подсчете в ОИК 210 округа зафиксировано несколько вопиющих нарушений.

Так, в 3 часа ночи комиссия объявила перерыв до утра, а 5 избирательных участков при этом не сдали свою документацию.

Утром на сайте ЦИК появилась информация о том, что посчитано 100% протоколов. Наблюдатели уверяют, что в данном случае имеем несанкционированное вмешательство в электронную систему "Выборы". Кроме того, когда утром представитель Комитета избирателей Украины обнаружил, что на сайте ЦИК появилась информация о 100% протоколов (в то время как 5 участков остались не принятыми), он сообщил об этом в полицию. Подозрительным является тот факт, что на сайте ЦИК указано, что еще не введены данные с 11 участков, в то же время электронная система в 09.40 дает информацию обо всех подсчитанных протоколах.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах

Пролетая над гнездом кормушки: кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду

Однопартийное большинство в Раде: первые итоги выборов, фото и видео

Курс молодого депутата: как "новые лица" боролись за место в Раде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: