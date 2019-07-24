Журналисты сообщили о массовых нарушениях и фальсификации голосов в ОИК 210 округа

На 210 округе Черниговщины происходят массовые нарушения – по информации журналистов, кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, поступил в ОИК "настоящий апокалипсис".

Об этом пишет издание Чеline.

Сообщается, что победу здесь получил самовыдвиженец Борис Приходько. При подсчете в ОИК 210 округа зафиксировано несколько вопиющих нарушений.

Так, в 3 часа ночи комиссия объявила перерыв до утра, а 5 избирательных участков при этом не сдали свою документацию.

Утром на сайте ЦИК появилась информация о том, что посчитано 100% протоколов. Наблюдатели уверяют, что в данном случае имеем несанкционированное вмешательство в электронную систему "Выборы". Кроме того, когда утром представитель Комитета избирателей Украины обнаружил, что на сайте ЦИК появилась информация о 100% протоколов (в то время как 5 участков остались не принятыми), он сообщил об этом в полицию. Подозрительным является тот факт, что на сайте ЦИК указано, что еще не введены данные с 11 участков, в то же время электронная система в 09.40 дает информацию обо всех подсчитанных протоколах.