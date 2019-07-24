RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

24 июля

21:04
В Киеве проучили автохама, разъезжавшего по тротуару: опубликовано видео
21:02
Умер легендарный американский актер, прославившийся в фильме "Бегущий по лезвию"
20:44
Климат уже не тот: сеть впечатлило видео мощного смерча под Херсоном
20:34
Банда "кошмарит" весь город: появились новые детали жестокого убийства журналиста под Киевом
20:06
Строит медкомплекс: всплыли интересные подробности о бизнесе дочери Путина, фото
20:05
В ЦИК сделали важное заявление по задержке подсчета голосов
19:52
Facebook оштрафовали на миллиарды из-за утечки данных: что произошло
19:37
Пропагандисты Путина пугают боевиков ДНР украинскими "ведьмами": сеть повеселили фото
19:32
Под Запорожьем загадочно исчез таксист с пассажирами: опубликовано фото
19:17
В Днепре умер известный украинский спортсмен
19:03
Больше, чем у Зеленского: названа зарплата следователей ГБР
18:58
Состав новой Рады показали меткой карикатурой: в сети волна смеха
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В ЦИК сделали важное заявление по задержке подсчета голосов

среда, 24 июля 2019, 20:05
переглянути новину українською

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не может объявить окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, поскольку в нескольких округах подсчет голосов еще не завершен.

Об этом в среду, 24 июля, заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, сообщает ZN.UA.

"Окружные избирательные комиссии демонстрируют очень хорошую скорость и точность работы, 41 комиссия уже сдала протоколы. Уточненных протоколов, например, по сравнению с президентскими выборами намного меньше", - отметил он.

Радченко уточнил, что действия некоторых окружных комиссий обжалуются в судах, и ЦИК ожидает их решений. В частности, речь идет об округе №50 в Донецкой области. Также продолжается подсчет голосов в округах №2017 и №210 (Черниговская область).

В то же время заместитель главы ЦИК подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы огласить окончательные результаты голосования в 15-дневный срок.

Читайте также материал "Апострофа": Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах

Пролетая над гнездом кормушки: кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду

Однопартийное большинство в Раде: первые итоги выборов, фото и видео

Курс молодого депутата: как "новые лица" боролись за место в Раде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: