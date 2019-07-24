В ЦИК сделали важное заявление по задержке подсчета голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не может объявить окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, поскольку в нескольких округах подсчет голосов еще не завершен.

Об этом в среду, 24 июля, заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, сообщает ZN.UA.

"Окружные избирательные комиссии демонстрируют очень хорошую скорость и точность работы, 41 комиссия уже сдала протоколы. Уточненных протоколов, например, по сравнению с президентскими выборами намного меньше", - отметил он.

Радченко уточнил, что действия некоторых окружных комиссий обжалуются в судах, и ЦИК ожидает их решений. В частности, речь идет об округе №50 в Донецкой области. Также продолжается подсчет голосов в округах №2017 и №210 (Черниговская область).

В то же время заместитель главы ЦИК подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы огласить окончательные результаты голосования в 15-дневный срок.

Читайте также материал "Апострофа": Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах.