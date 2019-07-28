Суд решил пересчитать голоса на еще одном спорном округе

Житомирский окружной административный суд обязал избирательную комиссию округа №64 (Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках округа.

Об этом сообщает "Житомир.info".

"Обязать окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по избирательной документации по всем избирательным участкам в одномандатном избирательном округе №64", – говорится в решении суда.

Суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).

В ходе заседания Сигачов заявил об угрозах своей семье.

"Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов", - сказал он.

Напомним, подробнее о скандалах на избирательных округах читайте в материале "Апострофа": Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах.