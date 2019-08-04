Суд обязал 210-ю ОИК на Черниговщине пересчитать бюллетени на 34 участках

На Черниговщине в округе 210 с центром в Прилуках до сих пор окончательно не установлены результаты выборов, состоявшихся 21 июля.

Этот избирательный округ попал в перечень меньше десяти проблемных в Украине, где избирательный произвол продолжается и сегодня. Создается впечатление, что в окружной избирательной комиссии была задача обеспечить победу одного из кандидатов, которому крайне необходимо попасть в парламент, чтобы спрятаться на будущие пять лет за депутатской неприкосновенностью. Нужную победу Сергею Коровченко должна обеспечить киевский адвокат Оксана Соколовская, которая является его ставленницей.

По словам черниговского адвоката Николая Торбеева, во время приема избирательной документации и подсчета голосов в ОИК зафиксирован ряд нарушений, из-за чего кандидат в народные депутаты по этому округу Борис Приходько обратился в суд.

Как сообщали СМИ, во время повторного подсчета голосов на одном из участков было обнаружено 112 неизвестных лишних бюллетеней. Это было отмечено в постановлении ОИК, утвержденном подписью председателя и секретаря комиссии. Председатель ОИК Оксана Соколовская не смогла объяснить, где взялись эти бюллетени и где они учитываются.

На части участков выявлены нарушения при транспортировке и хранении избирательной документации. По другим участкам неизвестно как подавались результаты. Есть разногласия между протоколами УИК и итоговым протоколом ОИК.

Кроме того, было установлено нарушения при непрерывном заседания ОИК: во время ночных перерывов, которые объявляла председатель ОИК Соколовская, члены УИК, которые сопровождали избирательную документацию, ездили домой, оставляя ее в ОИК фактически без присмотра, что ставит под сомнение ее целостность и отсутствие каких-либо посторонних вмешательств в документы.

Учитывая эти факты нарушений, Черниговский окружной административный суд обязал ОИК осуществить пересчет голосов на 33-й УИК.

Однако это решение не было выполнено, потому что его обжаловали в апелляционной инстанции. Шестой административный апелляционный суд обязал ОИК осуществить пересчет голосов на 34 участках.

Как ранее писали СМИ, полиция увидела в действиях Соколовской состав преступления и 1 августа внесла сообщение в Единый реестр досудебных расследований под номером 12019270210001079, а потом открыла производство по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, обвиняемые наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

В то же время ЦИК приняла 31 июля замену членов ОИК 210. Однако еще на вчера новые члены ОИК 210, в том числе секретарь комиссии и заместитель председателя, вторые сутки не могли принять присягу из-за постоянного отсутствия председателя Оксаны Соколовской. Заседание ОИК постоянно переносилось.

"Несмотря на все препятствия, несмотря на попытки затягивания судебного процесса, когда при рассмотрении апелляции была попытка сделать отвод всей коллегии судей, мы смогли одержать победу в суде, и на сегодня назначен пересчет голосов. Если бы не было нарушений и злоупотреблений, никто не боялся пересчета бюллетеней. Не надо дестабилизировать ситуацию, если все честно, надо брать и считать. Того требует закон", - отмечает кандидат в народные депутаты Борис Приходько.

Он призывает представителей общественности и СМИ пристально наблюдать за пересчетом голосов в ОИК 210, а особенно за действиями председателя Соколовской Оксаны. Ведь только надлежащий общественный контроль позволит честно установить итоги голосования в округе.