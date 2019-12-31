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Списки партий "Батькивщина" и "Наш край" получили наибольшую поддержку на выборах ОТГ в Днепропетровской области

вторник, 31 декабря 2019, 11:31
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По итогам параллельного подсчета, на первых выборах в Подгороднянской городской ОТГ Днепропетровской области "Наш край" получил 15,05% голосов, войдя в группу лидеров.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первое место заняла "Батькивщина", получив 15,78%. Второе "Наш край" - 15,05%. Третье "Гражданская позиция" - 14,91%.

Также в Пидгороднянской городской ОТГ прошли "Слуга народа" (14,76%), РПЛ (12,47%), Оппоблок (10,11%), ОПЗЖ (9,74%) и "ЕС" (7,23%) .

В общем, "Наш край", "Батькивщину", "Гражданскую позицию" и "Слугу народа" будут представлять по 4 депутата, РПЛ и Оппоблок - по 3, ОПЗЖ и "ЕС" - по 2.

29 декабря 2019 первые местные выборы состоялись в 6 объединенных территориальных громадах: в Днепропетровской области - в 3 ОТГ (Червоненской сельской, Черкасской поселковой, Подгороднянской городской), во Львовской области - в 1 ОТГ (Нежуховской сельской), в Сумской области - в 1 ОТГ (Путивльской городской), в Черновицкой области - в 1 ОТГ (Кадубовецкой сельской).

Напомним, представители "Нашего края" одержали победу по партийным спискам на первых выборах в ОТГ, прошедших 22 декабря. Тогда выборы по партийным спискам проходили только в Полтавской области в Зиньковской городской объединенной территориальной громаде. Список "Нашего края" получил поддержки 29% избирателей (8 из 22 мандатов в совете). Кандидаты от партии победили в большинстве округов - в 19 из 26 из-за нюансов законодательства, "Наш край" получил лишь 8 мандатов.

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