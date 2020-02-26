Светличную на довыборах поддерживают большинство жителей округа, а рейтинг губернатора упал - соцопрос

Результаты опроса среди жителей избирательного округа №179, показали, что респонденты лучше оценивают состояние местных дел, чем ситуацию в стране. Только 19% считают, что страна движется в правильном направлении, 63% - противоположного мнения. По делам области оценки следующие: 24% считают, что дела идут в правильном направлении, 51% - в неправильном, 25% не смогли оценить. Жители городов, молодежь и обеспеченные лица оптимистичны в оценках.

Об этом сообщили в социологической группе "Рейтинг".

43% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского, 45% - не удовлетворены. Лучше оценивают работу главы государства жители городов, обеспеченные и молодые опрошенные. Среди избирателей политсил больше положительных отзывов о работе президента среди сторонников партии "Слуга народа". Наиболее критичными являются избиратели партии "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя".

Лидером по доверию среди местных политиков является Юлия Светличная. Ей доверяют 70% опрошенных, не доверяют - 21%. Главе Харьковского областного совета Чернову доверяют 24%, не доверяют - 22%, не знают его - 45%. Главе Харьковской ОГА Кучеру доверяют 24%, не доверяют - 29%, не знают его - 28%, затруднились с оценками - 19%. Алексейчук респонденты не знают (84%). Доверяют ей - 3%, не доверяют - 11%. 67% опрошенных знают, что 15 марта 2020 состоятся промежуточные выборы народного депутата по округу. 64% выразили готовность принять в них участие. Уровень предвыборной мобилизации выше среди старшей и обеспеченной категорий населения.

Лидером электоральных симпатий среди кандидатов является Ю.Светличная. Ее готовы поддержать 62,3% тех, кто определился и намерен голосовать. 12,5% поддерживают В.Алексейчук - кандидата от партии "Слуга народа", 8,5% - О.Диденко - представителя "Оппозиционная платформа - За життя". Рейтинг других кандидатов менее 2%. Не определился каждый пятый избиратель.

В рейтинге политсил лидером является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,8% тех, кто намерен прийти голосовать. 30,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя". Рейтинг других политсил ниже: партию "Батькивщина" поддерживают 4,8%, Радикальную партию - 4,2%, партию "Европейская солидарность" - 3,6%, партию Шария - 2,6%, партию "Сила и честь" - 2,3%. Рейтинг других - ниже 1%. Тех, кто не определился - около 11-12%.

55% не знают, кто был депутатом от округа до перевыборов, 42% - знают. 21% считает, что предыдущий депутат уделял достаточно внимания решению местных проблем, 51% - противоположного мнения. 28% не смогли ответить на этот вопрос.

Отсутствие работы (67%) и низкий уровень зарплат в регионе - проблемы, которые, по мнению респондентов, являются актуальными для региона. 38% считают проблемой упадок промышленности, 36% - состояние дорог, 34% - некачественное медицинское обслуживание, 33% - бедность, 26% - упадок сельского хозяйства, 23% - наркоманию и алкоголизм, 20% - вымирание сел.

Аудитория опроса - население избирательного округа №179 от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения исследования: 15-22 февраля.