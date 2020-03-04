Может стать проблемой: эксперт пояснил, как работа СМИ против губернаторов скажется на выборах

Критические материалы в адрес руководителей областных государственных администраций в средствах массовой информации могут ударить в целом по рейтингам партии "Слуга народа", и чем больше будет атак на губернаторов, тем больше голосов потеряет президентская политическая сила на местных выборах.

Об этом заявил "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко, поясняя результаты исследования, выложенные в материале "Антирейтинг глав ОГА: кого больше всех ругают СМИ в регионах".

"Подавляющее большинство руководителей ОГА, которые вошли в рейтинг (10/13), имеют проблемы с коммуникациями, что объединяет их другими представителями Зе-команды. Результат дает понять, что персоналии многих глав ОГА негативно воспринимается в местных СМИ, что влияет и на формирование отношения местных жителей к руководителю области. В контексте подготовки к местным выборам это может стать проблемой для "слуг", так негатив от ОГА также будет распространяться и на претендентов в местные от партии Зеленского", - заявил он.

Также Максим Степаненко пояснил, почему такого рода подрывная работа журналистов может действительно сказаться на отношении к власти.

"Учитывая низкий уровень медиа-грамотности украинцев, для них нет разницы, публиковались ли материалы в СМИ в рамках противостояния местных групп влияния или нет. К сожалению, для наших соотечественников достаточно просто систематично повторять, что "кто-то плохой", чтобы они начали в это верить так, будто сами сделали такой вывод", - добавил эксперт.

По его словам, одной из главных причин критики СМИ в сторону глав ОГА является непонимание сути работы руководителей области. В то же время эксперт отметил, что похвалы в адрес губернаторов в медиа также встречаются.

"Когда есть за что "похвалить" руководство области, то СМИ это делают. Проблема в том, что поводы для "похвалы" встречаются реже, чем для критики. Но таковы результаты роботы глав ОГА", - отметил представитель МЦПИ.