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На довыборах в Харьковской области побеждает Светличная, за ней - кандидат от "ЕС" Пташник - экзит-пол

воскресенье, 15 марта 2020, 20:13
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Экс-губернатор Харьковщины Юлия Светличная заняла первое место в 179 округе, кандидат от "Европейской солидарности" Виктория Пташник – вторая, Валентин Захаров от "Блока оппозиционных сил" – третий.

Об этом сообщает по данным экзит-пола ОО "Центр общественных опросов".

Согласно данным экзит-пола, в 179 округе за Юлию Светличную проголосовали 74,7% тех, кто пришел на участки. Второе место после Светличной заняла Виктория Пташник от "Европейской солидарности", которая получила 7,5%.

Другие кандидаты набрали значительно меньше голосов. Валентин Захаров ("Блок оппозиционных сил") – 4,2%, Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) – 3,9%, Игорь Швайка (ВО "Свобода") – 3,1%, Яна Светличная (самовыдвижение) – 1,5%.

Опрос проведен по собственной инициативе ОО "Центр общественных опросов" 15 марта 2020 года в 179 округе Харьковской области на выходе из избирательных участков. Интервьюеры проводили опросы на 30 участках округа. Всего опрошено 7083 избирателей. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%. Как отмечается в сообщении, данные приведены после обработки 70% собранных анкет.

15 марта в 179 округе в Харьковской области состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду. За депутатский мандат боролись 40 кандидатов. Результаты голосования ЦИК должен установить до 30 марта.

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