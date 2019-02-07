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​Когда Украина реально вступит в ЕС: дипломат назвал сроки

четверг, 07 февраля 2019, 17:42

Украина сможет стать членом Європейского Союза не ранее, чем через 20-30 лет.

Своим мнением с "Апострофом" поделился дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

"Отношения с ЕС определены на многие десятилетия вперед. В Соглашении об ассоциации четко предусмотрено, что отношения заранее не определены. К тому же, в заявлении ЕС от 15 декабря 2016 года, когда Соглашение об ассоциации ратифицировалось, было четко указано, что это соглашение не предоставляет нам статуса кандидата и не создает предпосылок для предоставления такого статуса в будущем", - убежден эксперт.

По его словам, пройдет не одно десятилетие, пока Украина станет полноценным членом ЕС.

"Что бы мы ни писали, есть согласованный документ, который является частью вступления в силу Соглашения об ассоциации - и именно он определяет наши отношения на 30-40 лет. В свое время и президент Еврокомиссии Юнкер, и Меркель, и другие руководители государств ЕС неоднократно говорили, что как минимум на 20-30 лет вопрос вступления Украины в ЕС снимается с повестки дня. Есть соглашение - выполняйте, а все остальное не имеет никакого значения. Можно на всех стенах писать ЕС и НАТО - но это никоим образом не повлияет на природу отношений", - подчеркнул Филипчук.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Пыль в глаза: почему курс на ЕС и НАТО не поможет Украине.

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