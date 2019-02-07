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​Появился ультимативный документ ЕС по Украине: чего хочет Брюссель

четверг, 07 февраля 2019, 20:46

В ЕС подготовили документ о политической ситуации в Украине для министров иностранных дел, которые соберутся в Брюсселе 18 февраля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В документе под названием "Держать Украину на ее европейском пути" в частности содержатся мысли о том, что Брюссель может предложить Киеву, и что Украина должна сделать, чтобы приблизиться к ЕС.

Однако, документ не содержит никаких новых обещаний относительно новых санкций против России хотя и указывает, что Брюссель "в случае российских попыток подорвать украинские выборы должен быть готовым действовать в поддержку Украины" и ЕС должен "предоставить дополнительную помощь, включая гуманитарной, Восточной Украины, что учитывало бы и регионы вдоль Азовского моря, затронутые российскими действиями".

Дискуссия министров иностранных дел не будет опираться на выводы Совета ЕС на уровне министров. Это не удается совету ЕС на уровне министров с 2015 из-за разногласий среди стран-членов и потребности в единодушие.

Известно также, что некоторые страны поднимут тему возможного наказания России из-за ареста 24 украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Главы дипломатий стран ЕС также, как ожидается, обсудят тему предстоящих президентских выборов в Украине 31 марта и парламентских выборов, которые состоятся осенью.

О перспективах вступления Украины в ЕС читайте в материале "Апострофа": Пыль в глаза: почему курс на ЕС и НАТО не поможет Украине.

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