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Выход на рубеж Днепра: Украину предупредили о масштабной операции Путина и боевиков

воскресенье, 10 февраля 2019, 16:15

Вероятной целью российских войск при возможном наступлении в Украине будет уничтожение частей ВСУ на Левобережье и выход на рубеж Днепра.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев.

По его словам, военное руководство России, вероятнее всего, планирует развязать новый блицкриг против Украины в форме наступательной операции с применением сухопутных войск, в сочетании с воздушной, противовоздушной, морской, десантно-морской, воздушно-десантной операциями, а также использованием сил специальных операций.

Наиболее вероятной целью военных РФ, по мнению эксперта, станет уничтожение основных группировок ВСУ на востоке, оставшейся территории Левобережья и выход на рубеж Днепра. При этом незаконные военные формирования и террористические группировки на территории Донецкой и Луганской областей будут использованы противником для отвлечения на некоторое время основных сил ВСУ.

В то же время, автор считает, что военно-политическое руководство страны сделало за последние пять лет недостаточно для того, чтобы иметь возможность адекватно отреагировать на полномасштабную агрессию России.

"Несомненно, приведение структуры Вооруженных сил в соответствие со структурами армий стран — членов НАТО, не так интересно, как пилить оборонный бюджет и воровать средства на строительстве жилья и казарм, но, может, надо было подумать о том, какое наследие в сфере обороны и безопасности оставят действующий президент, министр обороны и начальник Генштаба своим преемникам, у которых остается минимальный временной люфт до наступления непоправимых событий", — отмечает эксперт.

Напомним, подробнее о планах Кремля в Украине читайте в интервью "Апострофа" с британским журналистом Эдвардом Лукасом: Перед выборами в Украине Россия ударит по всем "фронтам".

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