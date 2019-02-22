Одиозная пропагандистка боевиков назвала время вторжения войск Путина в Украину

Пропагандистка сепаратистов Анна Долгарева заявила о том, что российские войска вторглись в Украину незадолго до трагедии под Иловайском в 2014 году и под Дебальцево в 2015 году.

Об этом она рассказала в интервью изданию "7х7".

По ее словам, Игоря Гиркина (Стрелкова) якобы не стоит "отождествлять с Россией".

"Гиркин — это вдохновенный и слегка безумный реконструктор, который, действительно, с сорока добровольцами туда заехал… Дело в том, что перед референдумом было заявление Путина о том, что, мол, не надо проводить референдум, мы как-то не готовы, передумали, решили сделать шаг назад, мы вас, типа, не признаем. Такой месседж считывался", – говорит Долгарева.

Пропагандистка утверждает, что в первый период войны российских войск на Донбассе не было.

"Я знаю, когда там были российские войска. Они зашли под Иловайском, когда ополчение терпело огромные потери, и под Дебальцево", – отметила она.

Анна Долгарева – поэтесса, родом из Харькова, работала в Киеве журналисткой. В 2013 году переехала в Петербург, вышла замуж за Алексея Журавлева, который участвовал в войне на Донбассе на стороне боевиков. Вместе с ним переехала в Луганск (Журавлев вскоре погиб), и с тех пор работает пропагандисткой так называемой ЛНР.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф, 12 февраля так называемые донские казаки прибыли на Донбасс и пополнили ряды боевиков.