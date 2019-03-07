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Канцлер Австрии поблагодарил Кличко за внедрение в Украине европейских ценностей

четверг, 07 марта 2019, 10:58

Федеральный канцлер Австрии Курц выразил поддержку Украине и ее европейским стремлениям и поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко за его усилия по внедрению европейских принципов и ценностей.

Об этом он заявил на съезде Австрийской народной партии, на который был приглашен мэр украинской столицы.

Также Курц отметил, что благодаря поддержке в частности Кличко Австрийской народной партии удалось одержать победу на парламентских выборах в 2017 году. Кличко накануне выборов принял участие в съезде, где Курц, который был министром иностранных дел, был избран председателем Австрийской народной партии.

По мнению организаторов съезда, мэр Киева «является примером для целого поколения и горячим сторонником европейской идеи и наведения мостов за пределами ЕС».

"Мы - реалисты. Мы понимаем и видим сложность и масштабы проблем, стоящих сегодня перед Европейским Союзом. Но мы заинтересованы в сильной и единой Европе. Несмотря на все проблемы, для нас Европа остается образцом демократии", - подчеркнул Кличко выступая на съезде.

Также он отметил, что единство позиции со стороны Австрии и ЕС по санкциям играет важную роль в борьбе с российской агрессией.

"Единство позиции со стороны Австрии и Европейского Союза, в частности, в вопросе санкций, играет очень важную роль в нашей борьбе с российской агрессией. Я хотел бы, чтобы все европейцы помнили, что в этой борьбе Украина защищает не только свою независимость. Мы защищаем свободу нашего европейского выбора, наши общие с европейцами демократические ценности и стабильность и безопасность Европы", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что пять лет назад на Майдане, впервые в истории, люди отдавали свою жизнь за европейскую идею, погибали под европейским флагом.

"Европейские ценности для нас - не лозунги и не пустые слова. Многие в странах ЕС воспринимают их как данность, гарантированную реальность, в которой европейцы живут со дня своего рождения. Наш же горький опыт в советской империи, опыт противостояния авторитаризму в государстве и противостояния российской агрессии учит: за демократию надо бороться каждый день! Необходимо ценить демократические достижения в каждой стране", - подчеркнул мэр Киева.

Он также отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС сегодня является лучшей программой реформ и преобразований, которые должна воплотить Украины.

Съезд Австрийской народной партии собрал более 1300 участников и состоялся под лозунгом "Будем готовы к Европе!". Важность политического мероприятия, как отмечали его участники - в том, что оно состоялось накануне выборов в Европарламент.

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