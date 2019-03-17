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Порошенко разозлил Россию заявлением по Донбассу и Крыму

воскресенье, 17 марта 2019, 16:27

Пророссийский политолог и экономист Александр Дудчак назвал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинские власти после выборов предпримут решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма болтовней "в стиле президента Украины".

Об этом сообщает RT.

"Нет никакого секрета в том, каким образом Порошенко собирается возвращать Крым и Донбасс, он заявлял об этом много раз. Всё, по его словам, будет происходить исключительно при помощи силы. Но подобные заявления президента - это что-то из области фантастики. Можно было убедиться за последнее время, что силовым путём не вернуть ни полуостров, ни Донбасс", - сказал эксперт.

По словам Дудчака, "данные заявления - просто болтовня в стиле президента Украины, которая не имеет ничего общего с решением реальных проблем".

Детально о российских войсках на границе с Украиной читайте в материале "Апострофа": Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию.

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