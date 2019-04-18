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​На Западе жестко высказались о газовом сговоре Германии с Кремлем

четверг, 18 апреля 2019, 13:08
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Планы Германии покупать российский газ сравнимы с покупкой оружия у страны-агрессора.

Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает RMF24.

"Германия хочет покупать российский газ через "Северный поток-2", а платить за российский газ - это как платить за оружие президента Путина", - сказал он в интервью Fox News во время визита в Вашингтон.

При этом он подчеркнул важность закупки Польшей американского сжиженного газа и долгосрочных контрактов, которые уже заключены в этой сфере.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее компания Nord Stream 2 AG подала третью заявку относительно маршрута газопровода в водах к югу от острова Борнхольм.

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