​На Западе жестко высказались о газовом сговоре Германии с Кремлем

Планы Германии покупать российский газ сравнимы с покупкой оружия у страны-агрессора.

Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает RMF24.

"Германия хочет покупать российский газ через "Северный поток-2", а платить за российский газ - это как платить за оружие президента Путина", - сказал он в интервью Fox News во время визита в Вашингтон.

При этом он подчеркнул важность закупки Польшей американского сжиженного газа и долгосрочных контрактов, которые уже заключены в этой сфере.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее компания Nord Stream 2 AG подала третью заявку относительно маршрута газопровода в водах к югу от острова Борнхольм.