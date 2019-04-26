​На Западе дали прогноз по переговорам Зеленского с Россией

Новоизбранный президент Владимир Зеленский не будет менять риторику с Россией, так как он много раз однозначно заявлял, что Украина является жертвой российской военной агрессии.

Такое мнение "Апострофу" выразил польский историк и политический эксперт, заместитель директора государственного учреждения "Центр польско-российского диалога и согласия" и специалист по вопросам Украины Лукаш Адамский.

"Выскажу свое личное мнение: считаю, что украинская политика в отношении России не изменится. Не могу себе представить компромисса с путинской Россией на условиях, которые были бы приемлемы для Украины. Чтобы закончить войну, надо изменить отношение российской власти - Украина здесь почти не имеет поля для маневра, потому что это зависит от Кремля. То есть я не боюсь этого. Тем более что Владимир Зеленский, кажется, уже много раз однозначно говорил, что Украина является жертвой российской военной агрессии.

Не боюсь изменений в украинской политике в отношении России", - подчеркнул эксперт.

Но, по словам Адамского, смущает "равнодушие" Зеленского к украинскому языку.

"Украина должна в дальнейшем укреплять свою идентичность, что роль украинского языка должна быть больше. И меня немного беспокоит, что у президента Зеленского есть, очевидно, достаточно равнодушное отношение к процессу деимпериализации, дерусификации Украины - как я считаю, нужной.

Это меня немного смущает, но посмотрим. Леонид Кучма научился хорошо говорить на украинском. Поэтому надеюсь, что и Зеленский начнет пользоваться в официальных ситуациях при исполнении обязанностей президента только им", - считает эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Европа видит в Зеленском большой риск и определенный шанс - Лукаш Адамский.