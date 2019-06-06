Первые международные визиты Зеленского – эксперты представили выводы

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый международный визит на посту, который стал его блиц-тестом.

Об этом говорили в эфире "Апостроф ТВ" политолог Константин Матвиенко и дипломат Василий Филипчук.

Эксперты отметили, что именно прошедшие визиты новоизбранного главы государства показали основные приоритеты будущей внешней политики его и государства в целом.

Василий Филипчук рассказал об опасениях европейских дипломатов относительно украинского президента и его позиций.

"Обычно едут туда, где нуждаются в легитимизации. Именно поэтому визит в Брюссель важен. Важно то, какие президент оставил впечатления о себе. Имели место несколько несуразностей, в том числе плохой знак - ограничение доступа прессе ... Ни одного нового сигнала не прозвучало, это вызывает обеспокоенность. Европейские коллеги назвали позицию Зеленского по референдуму "followership", не-лидерство, перекладывание ответственности на общество ... В случае Владимира Александровича, мы не понимаем его позиций, и это самая большая проблема", - отметил дипломат.

Политолог Константин Матвиенко рассказал о шагах Зеленского по агрессии РФ на Донбассе, отметив их слабость.

"Инициативы возвращенного к формату Леонида Кучмы, объявленные в Минске, мягко говоря спорные. Зеленский запутался, каждый его шаг ухудшает позицию. Идея начать переговоры с Россией уже отвергнута российскими властями", - отметил он.

Также экспертами был представлен мониторинг состояния Минских переговоров, и варианты повышения эффективности международных форматов по урегулированию на Донбассе и в Крыму.

"Огромным недостатком Минских договоренностей является то, что оттуда исключен Крым. Нам надо внести Донбасс и Крым в единый документ, потому что агрессор один. Также вопрос эвакуации населения из загрязненной оккупированной территории тоже должно быть включено. Вопросы прав человека, детей, религиозные вопросы, культурного наследия, почему мы об этом не говорим? Это все в едином комплексе переговоров надо выносить. Привлекать ЮНЕСКО, стороны Будапештского меморандума, Китай, которому может быть очень интересно иметь такой рычаг влияния на Россию", - говорит Матвиенко.

"Президент должен был сразу не говорить о роспуске Рады, а представить мирный план Зеленского. Он потерял этот шанс", - добавил эксперт по международным отношениям.

Эксперты представили свои позиции относительно идеи миротворческой миссии ООН в Донбассе, которая долгое время поддерживалась правительством и президентом Порошенко.

"Россия категорически отказывается на формат размещения международных миротворцев на границе с Украиной. Я не вижу сейчас ни одной страны, которая готова отправить своих миротворцев на Донбасс", - сказал Матвиенко.

"Если бы была политическая воля, можно было бы отодвинуть Россию от блокировки такого рода резолюций ООН. Нужен контингент, который размещался по всей территории, оккупированной Л/ДНР, нужен контингент, который имел бы право разоружать боевиков, даже добровольно, за деньги. Если ты повторяешь тезисы Порошенко, то проигрываешь позицию по Донбассу России", - подчеркнул дипломат.

Политолог Константин Матвиенко назвал провальной политику правительства по гуманитарным инициативам на оккупированных территориях.

"Российская Федерация посягать на Украину будет всегда. Я бы рекомендовал сформировать объединенные территориальные общины для Донбасса и Крыма. Надо открывать дела о правонарушениях в Крыму, гуманитарную интеграцию проводить, информационную политику", - заявил Матвиенко.

Эксперты поделились пожеланиями президенту Зеленскому на ближайшую перспективу.

"У Зеленского еще есть время, чтобы трансформировать поддержку в результат. Рекомендую ему не становиться Порошенко номер два, потому что он будет хуже оригинала. Не ждать, нужно уже сейчас предлагать идеи для реформ и прекращения конфликта", - подчеркнул Василий Филипчук.

"Кадры. Привлекать компетентных людей, которые, надеюсь, еще есть", - порекомендовал главе государства политолог Константин Матвиенко.