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Фундаментальный подход: В Совете Европы "обновили" позицию по Крыму

понедельник, 17 июня 2019, 14:37
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Послы стран Европейского союза в ходе заседания Совета ЕС подчеркнули, что и далее не намерены признавать аннексию украинского Крыма со стороны Российской Федерации, и традиционно выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Черном море.

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

Согласно заявлению европейских послов, Совет не планирует отходить от трактовок главного документа, регулирующего морские отношения между странами – Конвенции по морскому праву. Решение о непризнании аннексии Крыма лежит в ключе всех предыдущих резолюций и документов органов Евросоюза, отмечается в заявлении Совета ЕС.

"Совет по-прежнему обеспокоен проблемами безопасности в Черноморском регионе. В этом контексте он вновь подтверждает, что уважение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенция по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС и его политика непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода ЕС к региональному сотрудничеству в Черноморском регионе", – говорится в сообщении.

Также дипломаты обратили внимание, что у Черноморского региона растет стратегическое значение, соответственно, здесь принципы Глобальной стратегии ЕС должны соблюдаться беспрекословно.

Как сообщал "Апостроф", ранее министры иностранных дел европейских стран высказались в поддержку продления экономических санкций против России.

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