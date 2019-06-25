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Капитуляция: Яценюк прокомментировал решение ПАСЕ о возвращении России

вторник, 25 июня 2019, 09:58
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое позволяет вернуть Россию в ее состав, и таким образом капитулировала перед страной-агрессором.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в заметке на Facebook.

"Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России - позорное. Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности оставляют этот форум", - написал он.

Таким решением ПАСЕ была скомпрометирована, подчеркнул он, поэтому Украине следует рассмотреть возможность выхода из организации.

"Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность", - пишет Яценюк.

Лидер НФ призвал "всех союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на эту общеевропейский позор".

"Двойные стандарты приводят к трагедиям. Европа, вспомни свою историю. Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе", - написал Арсений Яценюк.

Он также выразил благодарность всей украинской делегации в ПАСЕ за борьбу.

"Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок", - отметил Яценюк.

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