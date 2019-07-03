Президенту необходимо срочно заменить украинского посла в США - Николаенко

Для качественной подготовки визита президента Владимира Зеленского в США, ему не стоит ждать назначения нового министра иностранных дел, а необходимо уже сейчас отозвать посла Украины в США Валерия Чалого и назначить нового руководителя посольства, который начнет профессиональную работу в этом направлении.

Такое мнение в студии канала "112 Украина" высказал Андрей Николаенко, кандидат в народные депутаты от "Батькивщины" и лидер партии "Основа".

"Сейчас идет подготовка визита Владимира Зеленского в США. В таких обстоятельствах не стоит даже ждать назначения нового министра иностранных дел, нужно срочно уволить действующего посла Валерия Чалого. Он разрушил украинско-американские отношения, когда втянул Порошенко в авантюру с поддержкой одного из кандидатов на президентских выборах в США. Необходимо назначить профессионального дипломата, который не будет иметь негатива со стороны Вашингтона", - подчеркнул Николаенко.