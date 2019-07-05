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Яценюк назвал Россию угрозой для мира и призвал сформировать по ней единую позицию: видео

пятница, 05 июля 2019, 12:04
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Россия является угрозой для всего цивилизованного мира, потому что вмешивается во внутренние дела многих стран.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью канадскому каналу CBC во время визита в Торонто.

"Россия, безусловно, вмешивалась в американские выборы. Россия, безусловно, вмешивалась в Brexit. Россия, безусловно, вмешивалась в ряд европейских выборов. Россия, безусловно, вмешивается в украинские выборы и в украинскую политическую систему. Таким образом, Россия представляет угрозу для всех. мы должны это осознать и иметь единую позицию в этом вопросе", - подчеркнул он.

В Торонто Арсений Яценюк принял участие в третьей Конференции по поддержке реформ в Украине. Он выразил благодарность нынешнему и прошлому правительствам Канады за поддержку Украины - и финансовую, и в вопросах военного сотрудничества:

"Но лучший способ поддержать Украину - избавиться от российского военного сапога, который находится на украинской земле. Очень важно консолидировать весь свободный мир. Я до сих пор верю, что свободный мир все еще существует и у нас еще есть лидеры свободного мира", - сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что недавно России разрешили вернуться в ПАСЕ:

"Европейцы поддержали эту идею несмотря на то, что на Россию были наложены санкции. Санкции на основании незаконной аннексии Крыма, оккупации Донецка и Луганска. Россия не выполнила никаких условий. Но в конце концов РФ вернулась в клуб этих так называемых представителей свободного мира", - подчеркнул он.

"Для нас ключевым приоритетом является восстановление нашей территориальной целостности и введение новых санкций против Российской Федерации, удержание твердой позиции и единства в Северной Америке и единства в ЕС против российской агрессии", - подчеркнул лидер НФ.

Отвечая на вопрос ведущей о советах, которые Арсений Яценюк мог бы дать Канаде накануне их выборов для предотвращения вмешательства РФ, он сказал: "Будьте бдительными. Россия будет заинтересована во вмешательстве в ваши выборы. Вы стоите на своих позициях, вы поддерживаете ценности свободного мира, вы поддерживаете украинский народ, вы - член НАТО, и ваши выборы, безусловно, будут интересны для российской ФСБ, российской разведки и Кремля. Поэтому помните об этом и делайте все возможное, чтобы не допустить вмешательства России в ваши выборы и в вашу политическую систему".

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