Николаенко призвал вести реальные переговоры по Донбассу, а не "телемосты"

В поисках путей мирного урегулирования на Донбассе недопустимо заменять реальный переговорный процесс телевизионными "мостами", а для достижения мира необходимо выбрать новый парламент, назначить другого министра иностранных дел и провести серьезную и кропотливую дипломатическую работу.

Об этом в студии канала "112 Украина" заявил Андрей Николаенко, кандидат в народные депутаты от "Батькивщины" и лидер партии "Основа".

"Нам нужен мир. Но для его достижения необходимо проводить реальные, а не телевизионные переговоры. Для этого необходимо выбрать новый парламент, назначить другого министра иностранных дел, и только после этого менять формат переговоров. Если мы продолжим делать одни и те же действия, то не следует рассчитывать на другой результат", - отметил лидер "Основы".

Николаенко также добавил, что в процессе мирного урегулирования власть не должна игнорировать интересы выходцев из Донбасса.

"За все время конфликта, в переговорной группе не появилось ни одного выходца из Донбасса. Сейчас так получается, что у нас за Донбасс решают киевляне, галичане и выходцы из других регионов. В то время как интересы почти двух миллионов переселенцев и еще нескольких миллионов людей, живущих на неподконтрольной территории, остаются без внимания. Следует помнить, что это наши люди и они стали заложниками ситуации", - резюмировал Николаенко.