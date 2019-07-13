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Известный историк сравнил Путина с Гитлером и дал совет Украине

суббота, 13 июля 2019, 04:39
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Президент Российской Федерации Владимир Путин агрессией против Украины и оккупацией Крыма практически повторил действия главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера после 1938 года.

Об этом заявил директор Гарвардского украинского научного института Сергей Плохий для "Украинской правды".

Он указал на интересный факт в идеологическом контексте - в нацистской Германии пропаганда также работала на создание мифа о "великой Германии".

"То, чем занимается Гитлер и нацистская Германия в межвоенный период, это среди прочего создание великой Германии. Это аншлюс Австрии, то есть добавление немецкоязычных земель к Третьему Рейху. Это захват судетских немецкоязычных территорий Чехословакии. И здесь ситуация с Крымом, где большинство составляли именно русские. Параллели с австрийским аншлюсом очень ясные, а значит, и параллели политики Путина с политикой Гитлера", - отметил эксперт.

Профессор прокомментировал последние события в Европе, когда государства ЕС-союзники Украины практически предали ее, вернув Россию в ПАСЕ. По его мнению, Украине стоило бы взглянуть на то, как с аналогичной ситуацией в ХХ столетии справилась Польша.

"Можно говорить о начале Второй мировой войны, когда та же Франция и Великобритания объявляют войну против Германии, но фактически не участвуют в этой войне на протяжении более чем года. Ничего нет нового под солнцем. Травма того, что называлось "ялтинским предательством", определила ментальность Польши в течение второй половины 20 века", - пояснил Плохий.

Также он прокомментировал исход президентских выборов в Украине, проведя параллель с политическими процессами в США.

"Если политики заходят слишком далеко в защите международных идеалов, их электорат сразу это исправляет. Есть пример американского президента Вудро Вильсона, который был одним из архитекторов мира после Первой мировой войны. Он был одним из создателей Лиги Наций. Но избирателям это показалось слишком далеко от их ежедневных проблем: Америка не вошла в Лигу Наций и пошла по пути изоляционизма. Решающим для этих государств является их интерес. Так и для Украины национальный интерес есть наиболее важным фактором", - сказал он.

Как писал "Апостроф", ранее в сети рассказали о похожей традиции у Путина и Гитлера - дарить свой портрет детям.

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