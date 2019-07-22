Российские дипломаты неожиданно признали, что Крым - это Украина: фото

Посольство Российской Федерации в Великобритании опубликовало карту присутствия баз Североатлантического альянса в Европе, где аннексированный Крым "забыли" отнести к территории РФ, как делают традиционно.

Об этом сообщил портал "Информационное сопротивление", опубликовав соответствующий скриншот публикации российского посольства.

"Посольство РФ в Великобритании намекнуло, что считает Крым территорией Украины. Похоже, воздух свободы в Великобритании положительно влияет на сознание российских дипломатов", - пишет журналист Роман Бурко у себя в Twitter-аккаунте.

Следует отметить, что в своей публикации российские дипломаты процитировали главу МИД РФ Сергея Лаврова, который недавно сравнивал траты России и НАТО на оборону. Подпись на карте, где Крым окрашен также, как и остальная территория Украины, "Россия хочет войны".

Как сообщал "Апостроф", ранее в соцсетях поднялся ажиотаж из-за громких слухов о том, что Российская Федерация якобы собирается вернуть аннексированный Крым Украине.