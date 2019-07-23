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Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам

вторник, 23 июля 2019, 18:35
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В Госдуме РФ в окончательном чтении был принят законопроект об упрощении предоставления разрешений на пребывание в стране и получения вида на жительство для отдельных категорий иностранцев, в том числе, граждан Украины.

Об этом сообщил "Интерфакс".

В Госдуму проект попал из правительства РФ. Согласно ему, разрешение на проживание в России "может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ".

Также документ упрощает выдачу разрешений на проживание в РФ лицам, которые являются "участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ", также специалистам высокой квалификации и членам их семей.

Согласно закону, рассматривать заявку о выдаче разрешения будут максимум 4 месяца.

"В законе указаны те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой", - прокомментировал закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщал "Апостроф", 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство РФ в упрощенном порядке могут получить все находящиеся в России украинцы, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей.

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