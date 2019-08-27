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​​Топ-политика из США не пустили в Россию

вторник, 27 августа 2019, 09:59
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Российские власти отказали в предоставлении визы американскому сенатору от Республиканской партии Рону Джонсону.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Отмечается, что Джонсон планировал посетить Россию в составе двухпартийной делегации. Там он должен был провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества. Прямой диалог, по его мнению, должен был заложить основу для улучшения отношений между странами в будущем.

“К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренними усилиями и отказали мне во въезде в Россию”, - приводит пресс-служба слова сенатора.

Несмотря на это, добавил Джонсон, он продолжит выступать за решительный ответ на агрессию Москвы и откровенный диалог, когда это возможно.

В свою очередь в российском посольстве в США заявили, что сенатор не обращался за визой в ведомство. В прошлом году Джонсон в составе американской делегации посетил Москву. Политики провели встречу с депутатами российского парламента и главой МИД России Сергеем Лавровым.

В декабре 2017 года российское посольство не выдало визу сенатору Джоан Шаин, поскольку она состояла в российском черном списке.

Как сообщал “Апостроф”, Польша за последние несколько месяцев резко увеличила количество отказов во въезде для украинских граждан по сравнению с прошлым годом.

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