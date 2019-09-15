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В России устроили истерику из-за судна США в Черном море: что происходит, карта

воскресенье, 15 сентября 2019, 11:20
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В воскресенье, 15 сентября, в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma: российские СМИ забеспокоились.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Роман Бурко.

В России опасаются, что Yuma может везти военный груз в какой-либо из украинских портов.

"В Черное море зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США. Российские СМИ уже "на ушах" и пишут, что якобы судно "может нести какой-то военный груз для Украины". Но судя по направлению курса, который отображается в MarineTraffic по состоянию на 10:35 15 сентября, судно идет или в грузинский, или в турецкий порт", – пишет волонтер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", над Балтийским морем британские истребители Typhoon поднимали в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30, которые провоцировали силы НАТО в регионе.

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