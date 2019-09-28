Как капитулянты в окружении Зеленского приближают смерть Украины: назван сценарий

Люди в окружении президента Украины Владимира Зеленского, которые настроены на капитуляцию, пытаются пролоббировать самоубийственный для страны сценарий по Донбассу. Однако Леонид Кучма сорвал этот план, не подписав документ с так называемой формулой Штайнмайера.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Цели Москвы не изменились – это подчинение всей Украины. Инструментом для этого является путинская интерпретация Минских соглашений. Москва требует, чтобы все эту бандитскую структуру, которую оккупанты создали на территории так называемой Лугандонии, Украина признала с точки зрения своего законодательства, то есть легализовала полностью их действия, ничего не меняя, с сохранением военных структур, которые будут называться так называемой народной милицией. И главное, чтобы эта большая территория стала военным плацдармом агрессора для дальнейшего распространения в Украине", - считает политолог.

По его словам, принятие Минских соглашений – это политическое самоубийство Украины. Политолог предупредил, что первый шаг к нему - подписание так называемой формулы Штайнмайера .

"Там с чего же все начинается? На Донбассе проводятся выборы. А какие там могут быть выборы? Такие же выборы, как недавно в Москве проводились - те же самые Пушилины и Пасечники будут назначены, после чего Украина уже на следующий день столкнется с ними не как с бандитами, а как с легитимными политическими деятелями", - отметил Пионтковский.

Эксперт добавил, что в окружении Зеленского есть люди, которые настроены на капитуляцию - это глава ОПУ Андрей Богдан и олигарх Игорь Коломойский.

"В общем, практически были отданы инструкции украинской делегации – на этом документе стояла виза [советника Зеленского Андрея] Ермака. Но второй президент Украины Леонид Кучма сделал очень важный шаг – он отказался подписать этот документ. И сопротивление этой капитулянтской линии будет настолько велико, что к этому шагу больше не вернутся. Но Москве это очень не понравится", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский.