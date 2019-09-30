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Рациональна, но оскорбительна: историк спрогнозировал, реализуют ли "формулу Штайнмайера"

понедельник, 30 сентября 2019, 02:39
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Возможный мир на Донбассе не удовлетворит, скорее всего, никого, однако все равно будет лучше, чем продолжающаяся война.

Об этом "Апострофу" рассказал историк и философ Михаил Минаков.

По его словам, так называемая "формула Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе является одновременно рациональной и оскорбительной.

"Вообще все вопросы суверенитета имеют одинаково и эмоциональную, и рациональную составляющую. Если мы хотим вернуть Донбасс, то, наверное, пока это один из более-менее понятных планов. Хотя некоторые шаги выглядят почти утопично. Сам Штайнмайер уже не является частью переговорного процесса, Порошенко отошел, медленно и Меркель уходит. То есть новые лидеры, вероятно, выйдут на какую-то другую формулу и другой план. Но надо понимать, что эта война является унизительной, бесчестной, и мир после этой войны, скорее всего, будет бесчестным", – считает Минаков.

Философ отмечает, что длительный, устойчивый и "честный" мир может возникнуть только на основе уважения к правам человека и в демократическом процессе.

"Представьте, с той стороны - авторитарная Россия, с другой - Украина, которая колеблется между автократическими и демократическими тенденциями, и "атаманщина" - на подконтрольных территориях. Как установить устойчивый демократический мир между такими игроками? Фактически почти невозможно. Итак, мы заранее заряжены на недостойный мир. Рационально надо готовиться к такому миру, которым все будут недовольны. Но он все равно лучше, чем бесчестная война", – резюмирует Минаков.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Михаилом Минаковым: Украинцы адекватно оценивают настоящее: они знают, что в беде.

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