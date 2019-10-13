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Встревожил россиян: в Одессу прибыл американский военный корабль, фото

воскресенье, 13 октября 2019, 22:27
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В порт Одессы совершил плановый визит ракетный эсминец ВМС США "Портер": по пути следования за ним следило несколько российских кораблей.

Об этом сообщает информагентство Минобороны "Армия Inform".

Как сообщается, это уже седьмой визит в Черное море эсминца, который, по словам командующей 6-м оперативным флотом США вице-адмирала Лизы Франчетти, должен продемонстрировать "приверженность свободе судоходства и поддержку союзников по НАТО и партнеров".

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что за перемещением "Портера" следят несколько российских военных кораблей. Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

В ходе визита в Одессу американский эсминец примет участие в тренировках типа PASSEX. Также между экипажами кораблей Украины и США состоятся традиционные спортивные соревнования.

"Портер" - 28-й корабль класса Arleigh Burke ВМС США, названный в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управления вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2019 года во время учений "Си Бриз-2019" российские корабли устроили опасную провокацию.

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